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Глава МИД Украины открыл акцию ко дню рождения Сенцова

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин открыл акцию ко дню рождения украинского политзаключенного, крымчанина Олега Сенцова, которая пройдет в четверг, 13 июля, возле здания ведомства.

Во время своей речи Климкин заявил, что МИД «будет всегда бороться за Сенцова и обязательно вернет». Об этом сообщается в Твиттере ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Украины пригласило всех прийти к зданию ведомства и сделать собственное фото с инсталляцией, установленной в честь Олега Сенцова. «Опубликовав фото в социальных сетях, используя хэштег #FreeSentsov, мы все вместе еще раз напомним, что боремся за его освобождение», – говорится в сообщении.

В украинском министерстве уточняют, что инсталляция FREEDOM представляет собой режиссерское кресло, созданное украинской студией «llil Design» и посвященное незаконно заключенному в России украинскому режиссеру. Инсталляция постоянно размещена на шестом этаже МИД, ее могут видеть все иностранные делегации, которые посещают министерство.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

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