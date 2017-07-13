В Крым за неделю запретили ввозить 666 килограммов продуктов – Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по аннексированному Крыму сообщает, что за прошедшую неделю на полуостров не пропустили с территории материковой Украины грузы общим весом 666 кг, речь идет об овощах, фруктах, орехах.

В ведомстве сообщают, что в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на неделе «пресекли 84 попытки продукции растительного происхождения». Товары нашли в ручной клади и багаже людей, ехавших с материка в аннексированный Крым.

«В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено 368 кг овощей, 235 кг фруктов, 45 кг картофеля, 11 кг орехов и сухофруктов, 4 кг муки, 60 единиц посадочного материала, 3 горшечных растения, а также 3 кг прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с начала 2017 года инспекторы Россельхознадзора вернули на материковую территорию Украины 5820 кг подкарантинной продукции, выявленной в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины