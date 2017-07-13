В России суд признал законным продление ареста Сущенко

В Москве суд признал законным продление ареста задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Таким образом, Сущенко останется под стражей до 30 сентября.

Лефортовский районный суд столицы России Москвы 27 июня продлил срок содержания под стражей Сущенко еще на три месяца, до 30 сентября.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.