В Крымской правозащитной группе предостерегают депутатов Верховной Рады Украины от принятия законопроектов № 6674 и 6675 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи».

Как считает глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, подобные законодательные инициативы «по своей сути идентичны практике России, где пошли по пути «иностранных агентов».

«Они (законопроекты – КР) якобы про открытость, и общественные организации не против открытости. Но на самом деле, эти законопроекты всего лишь под предлогом «открытости» хотят, по сути, уничтожить гражданское общество Украины – взять его под свой жесткий контроль... Эти законопроекты направлены не только на расправу с любыми неугодными власти общественными организациями, но они заблокируют работу гражданского общества на оккупированных территориях, в зоне конфликта. Именно благодаря таким инициативам оказывается помощь пострадавшим, идет сбор доказательств российской агрессии и оккупации, массовых нарушений прав человека», – отметила Скрипник в Фейсбуке 13 июля.

Она назвала принятие подобных законов «точкой невозврата», после которой последует «сворачивание прав и свобод в Украине».

В пояснительной записке к законопроектам сообщается, что документ предусматривает публикацию отчетов о деятельности и финансировании тех общественных организаций, общий годовой доход которых превышает 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Годовой финансовый отчет должен содержать информацию о персональном составе руководства организации, полученных доходах, в том числе в рамках международной помощи, количество работников, общую сумму их оплаты труда, и прочие сведения.

Годовой финансовый отчет таких общественных объединений, в случае принятия законопроектов, должен публиковаться на официальном портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику.