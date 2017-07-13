В Крыму анонсируют выступление российского исполнителя Тимати

В Крыму анонсируют выступление российского исполнителя и заслуженного артиста Чеченской республики России Тимура Юнусова, более известного как Тимати.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в городах на улицах расклеены афиши, извещающие о том, что Тимати даст «большой концерт» в Ялте 30 июля 2017 года.

На официальной странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте» этой информации пока нет, однако компания «Олимп концерт», организующая концерты, шоу-программы и спектакли на территории российского Южного федерального округа, на своем сайте сообщает о том, что Тимати даст концерт в Ялте 30 июля, и что стоимость билетов будет начинаться от 1500 рублей.

Госпогранслужба Украины с начала 2017 года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».