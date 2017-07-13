Порошенко: следующие саммиты Украина – ЕС должны пройти в Ялте и Донецке

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина – ЕС когда-то могли бы пройти в Донецке и Ялте, которые сейчас находятся под оккупацией.

Выступая на нынешнем 19-м саммите Украина – ЕС в Киеве, он назвал российскую агрессию, которая продолжается против Украины, самым большим вызовом, с которым государство встретилось за время восстановления независимости. Это, по его словам, оккупация части территории Украины, незаконная аннексия Крыма, гибридная война, развернутая против Украины «на всех фронтах – военном, политическом, экономическом, гуманитарном, информационном и в киберпространстве».

Обеспечение всеобъемлющего и устойчивого решения нынешнего кризиса возможно лишь при условии полного и безвозвратного возвращения России в рамки международного права, подчеркнул украинский президент.

Именно поэтому, сказал Порошенко, решающее значение имеет сохранение единства внутри ЕС и солидарности с Украиной.

Он поблагодарил присутствующих высоких представителей ЕС за то, что «все эти годы Европейский союз очень ярко это демонстрировал». В частности, отметил Порошенко, свидетельством этой поддержки является продление экономических санкций Евросоюза против России в январе 2018 года и крымского пакета санкций к июню 2018 года и четкое заявление, что санкции будут сохранены до полной имплементации минских соглашений.

«Мы надеемся на дальнейшее усиление ведущей роли ЕС в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе и на поддержку международных инициатив Украины по деоккупации Крыма. Очень важно, что в «нормандском формате», который сегодня является важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск с территории Украины, есть Франция и Германия, которые представляют не только свои государства, но и весь ЕС», – сказал глава украинского государства.

В четверг в Киеве проходит 19-й саммит Украина – ЕС. Со стороны Евросоюза в нем принимают участие президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также принимают участие украинские чиновники и представители Европейской комиссии.

Накануне саммита Порошенко заявлял, что на нем будет идти речь о переходе на новый этап партнерства между Украиной и Европейским союзом.