Журналистка и музыкант из Москвы посвятили клип Олегу Сенцову

Журналистка, проживающая в Москве и освещающая акции оппозиционных активистов, Виктория Леся совместно с российским музыкантом посвятила клип украинскому политзаключенному из Крыма Олегу Сенцову. Как рассказала Леся Крым.Реалии, съемки провели в один день, при этом «спешили, чтоб не попасться полиции».

Клип состоит из фотографий, на которых журналистка держит различного рода плакаты с цитатами в поддержку Сенцова.

«Олег – человек искусства, поэтому хотелось расширить круг творческой поддержки. Побывав на концерте группы #Springson и услышав песню «Юг без признаков Севера», возникла ассоциация с Олегом, он сейчас на севере и ему предстоит путь на юг домой. Плакаты о чести и достоинстве, о борьбе и нонконформизме. Это то, что отличает Сенцова как человека. Я выбрала фразы Стендаля и Кеннеди как главные, там также есть фраза Олега Сенцова о «суде», который его судил», – рассказала она.

По словам Виктории Леси, клип снимали в нескольких точках Москвы, в том числе у памятника произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Это одно из любимых произведений Олега, которое он цитировал в ходе процесса. Именно поэтому было выбрано место и у Сахаровского центра, как у места, где собирается творческая и свободная общественность России. Академик Сахаров – символ того, что не состоялось в России – свободы. Ну и когда мы держим плакат «Свободу Олегу Сенцову», за нашей спиной фрагмент Берлинской стены – символ падения темного прошлого и взгляда в новый мир. Там все символично, никаких случайных мест нет», – отметила она.

Московские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.