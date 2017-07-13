Порошенко: Украина задекларировала европейский выбор, и никто не имеет права его забрать

Украина четко задекларировала свои европейские стремления и европейский выбор, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на саммите Украина – ЕС в Киеве.

«И мы никому это не отдадим. И никто не имеет права у нас этого забрать», – подчеркнул он.

Президент выразил благодарность Европейскому союзу, что он «из года в год твердо заявляет о признании и поддержке стремлений украинского народа к свободе, демократии и утверждению общих европейских ценностей».

Глава государства выразил желание, чтобы преимущества евроинтеграции почувствовал каждый гражданин Украины. Среди таких преимуществ он назвал выход украинского бизнеса на рынки Евросоюза, приход в Украину крупных инвестиций и новейших технологий, рывок в развитии межчеловеческих отношений и тому подобное.

В четверг в Киеве проходит 19-й саммит Украина – ЕС. Со стороны ЕС в нем принимает участие президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также принимают участие украинские чиновники и представители Европейской комиссии.

Накануне саммита Порошенко заявлял, что там будет идти речь о переходе на новый этап партнерства между Украиной и Европейским союзом.