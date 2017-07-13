Туск призвал освободить удерживаемых на территории России и Крыма украинцев (трансляция)

Президент Европейского Совета Дональд Туск 13 июля призвал к освобождению незаконно удерживаемых на территории России и аннексированного Крыма граждан Украины.

«Призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, находящихся в России и в Крыму», – сказал Туск в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Трансляцию этой встречи осуществляет Радiо Свобода.

Как заявлял 26 июня президент Украины Петр Порошенко, в настоящее время на территории России и Крыма находятся более 40 украинцев, которых, как утверждает украинская сторона, Москва незаконно удерживает.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».