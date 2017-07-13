На акции в Киеве активисты поздравили Сенцова с днем рождения

В четверг, 13 июля, в Мариинском парке в Киеве активисты провели акцию-поздравление, приуроченную к 41-у дню рождения украинского политзаключенного из Крыма Олега Сенцова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Активисты собрались возле памятника режиссерскому креслу на смотровой площадке, на который повесели табличку «Олег Сенцов».

«На этом месте мы не просто так. Это известная композиция – кинокамера с пустым режиссерским креслом. Это место для Олега Сенцова. Но сегодня он, к сожалению, не с нами. Мы надеемся, что следующий день рождения мы будем встречать вместе с ним», – отметил один из организаторов акции Максим Будкевич.

Во время своего выступления режиссер Дмитрий Томашпольский выразил надежду, что после освобождения Сенцов сможет реализовать все свои творческие планы.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.