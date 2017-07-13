Трамп и Макрон дают совместную пресс-конференцию в Париже (трансляция)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 13 июля прибыли в Париж для участия в праздновании Дня взятия Бастилии. Их встретили президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели переговоры и обсудили, в частности, конфликт в Сирии, усилия по борьбе с терроризмом, в частности против экстремистской группировки «Исламское государство»

Крым.Реалии и проект «Настоящее время» ведут прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогами переговоров Дональда Трампа и Эммануэля Макрона с переводом на русский язык.

Макрон пригласил Трампа отметить национальный праздник Франции в Париже во время телефонного разговора в прошлом месяце. Кроме этого, во время торжеств также будут отмечать 100-летие вступления США в Первую мировую войну.

Согласно недавнему опросу исследовательского центра Пью, лишь 14% французов уверены в способности Трампа «действовать правильно в мировых делах». Визит во Францию происходит менее чем через неделю после того, как Трамп вернулся с саммита «Группы двадцати» в Германии.