Общественный деятель, координатор движения «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк выиграл конкурс на должность начальника управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Результаты конкурса опубликовали 13 июля на сайте ведомства.

«Министерство было одним из тех, чью деятельность я критиковал. В конце концов, если ты критикуешь, ты должен делать. Я реально хочу работать на этой должности, чтобы в свою общественную деятельность добавить и государственную по поводу крымского вопроса. Я уверен, что смогу адекватно организовать свою работу», – заявил Сергей Мокренюк в комментарии Крым.Реалии.

Кабинет министров Украины на заседании 20 апреля 2016 года принял решение о создании Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Главой ведомства стал Вадим Черныш, который ранее возглавлял Госагентство по вопросам восстановления Донбасса.