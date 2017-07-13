Трамп с супругой прибыли в Париж

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Елисейский дворец в Париже, где их встретили президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит.

Позднее 13 июля президенты должны провести переговоры, главными темами которых станут конфликт в Сирии и борьба с терроризмом.

Ожидается, что Трамп и Макрон дадут совместную пресс-конференцию в 18:25 по местному времени.

Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа отметить национальный праздник Франции в Париже во время телефонного разговора в прошлом месяце. Кроме этого, во время торжеств также будут отмечать 100-летие вступления США в Первую мировую войну.

Согласно недавнему опросу исследовательского центра Пью, лишь 14% французов уверены в способности Трампа «действовать правильно в мировых делах». Визит во Францию происходит менее чем через неделю после того, как Трамп вернулся с саммита «Группы двадцати» в Германии.