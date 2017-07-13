В Керченском проливе поймали россиянина, который плыл на плоту в Крым (видео)

В Крыму задержали россиянина, который пытался на плоту пересечь Керченский пролив. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Крыму. Ведомство обнародовало видео с опросом задержанного, которое 13 июля публикуют местные СМИ.

Как сообщается, в Керченском проливе пограничники «подняли на борт катера нарушителя пограничного режима, перемещавшегося на самодельном плавательном средстве». Мужчина на плоту плыл со стороны порта «Кавказ» в Крым.

«Соорудил плот, пытался перебраться на остров Крым, для чего с собой имел рюкзак, теплые вещи и небольшое пропитание», – цитирует путешественника сайт «Керчь – мой город».

По сообщению сайта «Керчь ФМ», задержанный – уроженец Ташкента, гражданин России, решил плыть в Крым из Саратовской области соседней России через Ставрополье и Кубань. По его словам, мужчина «еще в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника по стране, для чего даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства».

Это не первый случай, когда российские пограничники задерживают в Керченском проливе пловцов. В начале июня 2017 года в Керчи задержали мужчину, который обвязался пластиковыми бутылками и пытался доплыть до Краснодарского края соседней России.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.