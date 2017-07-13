НАТО: с Россией остаются основные разногласия из-за Крыма и Донбасса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического союза и дальше сохраняются основные разногласия с Россией из-за Украины.

«Вопросы Крыма и конфликта на востоке Украины остаются очевидными пунктами несогласия. Тяжелое вооружение не выведено из зоны конфликта. Минские договоренности дают наилучший шанс на разрешение конфликта, но их надо выполнить, наблюдателям ОБСЕ надо позволить работать беспрепятственно», – отметил он после заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

Кроме Украины, на заседании обсуждали стабильность в Афганистане, а также открытость взаимодействия НАТО и России и сокращения рисков в ней. По словам Столтенберга, дискуссии об этом были «откровенны и полезны».

В частности, сказал он, НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих учениях – Exercise Trident Javelin 2017 в НАТО и «Запад-2017» с российской стороны. Но, по его словам, такая добровольная открытость не заменяет обязательной открытости, которой требует Венский документ – договор государств-членов ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, устанавливает обязанность обмена информацией о военной деятельности сторон и опасных инцидентах и другое.

Учения «Запад-2017», общие для вооруженных сил России и Беларуси, официально имеют оборонительную направленность, но на Западе и в Украине выражали обеспокоенность, что они могут стать ширмой для наращивания военного присутствия России в регионе.

Союз НАТО прервал все практическое сотрудничество с Россией еще весной 2014 года, после оккупации Россией украинского Крыма, и оставил только площадку Совета Россия – НАТО для политических контактов с Москвой.

Россия утверждает о «законности» захвата украинского Крыма вопреки международному праву и отрицает свою причастность к событиям на востоке Украины и факты наличия там кадровых российских военных и большого количества завезенного из России вооружения для совместных российско-сепаратистских незаконных вооруженных формирований. Москва также не считает себя стороной Минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса и отказывается выполнять свои обязательства по этим договоренностям, среди которых выведение из Украины своих войск и вооружения, освобождение заложников и пленных и передача неподконтрольного сейчас Украине участка российско-украинской границы под контроль ОБСЕ, заявляя, что никаких обязательств не имеет.