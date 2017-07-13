В парке Киева читают пьесу Олега Сенцова и пишут ему письма (трансляция)

В Киеве 13 июля, в общественном парке «Самосад» на Подоле, проходит акция в поддержку украинского политзаключеннного, которого удерживают в России, крымчанина Олега Сенцова.

Участники акции, которая приурочена ко дню рождения политузника, планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма.

Крым.Реалии проводят трансляцию мероприятия.

13 июля в Украине и за рубежом проходят акции в поддержку режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.