Российская прокуратура аннексированного Крыма просит подконтрольный Кремлю Верховный суд полуострова пояснить, как ведомству действовать по отношению к Меджлису крымскотатарского народа, который запрещен на территории России и аннексированного ею Крыма. С таким вопросом надзорное ведомство обратилось в связи с решением Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность представительного органа крымских татар.

Документы разместил на своей странице в Facebook крымский активист Нариман Джелял, которому также пришла копия запроса, потому что, как пояснил активист, он являлся представителям ответчика во время суда по запрету Меджлиса.

«Прошло три месяца, как оглашено решение Международного суда ООН, и только после трех месяцев крымская прокуратура пытается для себя понять, как им действовать с решением суда и можно ли создавать общественное объединение под названием Медждис крымскотатарского народа», – прокомментировал Крым.Реалии Нариман Джелял.

На сайте российской прокуратуры Крыма нет информации относительно запроса в Верховный суд полуострова.

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.