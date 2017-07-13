Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины поздравил заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова с днем рождения и призвал украинские спецслужбы ловить больше российских агентов и «преступников», чтобы менять их на удерживаемых Россией украинских патриотов.

«Мы не можем останавливать борьбу за освобождение наших граждан, пока хоть один украинский патриот незаконно находится за решеткой в России», – заявил Турчинов в своем поздравлении.

«Не хватает аргументов, чтобы заставить Россию освободить захваченных заложников? Необходимо их находить, усилив усилия контрразведки и военных в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которых можно обменять на наших патриотов», – добавил Турчинов.

При этом секретарь СНБО обратил внимание, что к удерживанию за решеткой в России украинских граждан, которое он назвал «беспределом» президента России Владимира Путина, «начали привыкать не только за рубежом, но и в Украине». По словам Турчинова, это очень больно и недопустимо.

13 июля Олегу Сенцову исполняется 41 год, последние 4 дня рождения режиссер встречает в заключении.

В Киеве и по всей Украине проходят акции ко дню рождения Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Известно о задержании в Украине нескольких российских военных. Одного, Виктора Агеева, задержали в бою на Донбассе, двух российских пограничников, Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба – на Херсонщине, недалеко от аннексированного Крыма. Еще одного офицера, полковника Валерия Гратова, известного участием в событиях в Донбассе – на приднестровском участке границы с Молдовой, куда он пытался въехать с поддельным украинским паспортом. О перспективах их обмена на кого-то из находящихся за решеткой в России, а также в аннексированном Крыму десятков граждан Украины нет конкретных данных, только предположения.