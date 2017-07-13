Верховная Рада Украины согласилась на привлечение к ответственности, задержание и арест Добкина

Верховная Рада Украины удовлетворила все три представления Генеральной прокуратуры Украины о лишении неприкосновенности народного депутата Михаила Добкина (фракция «Оппозиционный блок»), дав согласие на его привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Первое представление поддержали 288 депутатов, второе 250 и третье 242.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, обосновывая в парламенте эти представления, заявил, что Михаил Добкин, который в свое время возглавлял Харьковский горсовет, «умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением головы Харьковского городского совета в интересах третьих лиц», и «совершил уголовное преступление».

По словам Луценко, предварительное расследование по Добкину «по вопросам земельной аферы» продолжается.

Генпрокурор добавил, что вызывает депутата в ГПУ на пятницу в 14 часов. По его словам, он надеется, что к тому времени суд «примет все необходимые решения, которые позволят реализовать решение Верховной Рады».

Добкин затем заявил журналистам, что придет в ГПУ со своими адвокатами.

В среду комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал достаточно обоснованным представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности Добкина. В то же время комитет заявил, что считает недостаточно обоснованными, но законными представление о задержании и аресте Добкина. Сам депутат тогда заявил о политических, как он считает, основаниях обвинений против него. При этом он добавил, что в Верховной Раде будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с себя.

ГПУ обвиняет Добкина в том, что он действовал «в интересах председателя ОК «Жилстрой-1», содействовал в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана». По версии силовиков, из собственности территориальной громады Харькова «незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2 гектара, был причинен ущерб в размере 178 624 598 гривен».

Михаил Добкин с 2006 по 2010 год занимал должность городского головы Харькова, а с 2010 по 2014 год возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.