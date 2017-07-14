Российский эксперт: цель Аксенова как «главного архитектора Крыма – получить деньги

Главная цель подконтрольного Кремлю главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова в качестве самоназначенного исполняющего обязанности главного архитектора полуострова – быстро получить деньги. Такое мнение 13 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский общественный активист, глава организации «Чистый берег.Крым» Владимир Гарначук. По его мнению, единственный бизнес, который развивается сегодня в Крыму – строительство домов возле моря и в парках. Именно этим и продолжит заниматься Сергей Аксенов, потому что такой бизнес приносит быструю прибыль, считает Гарначук.

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«Анна Царева (бывший главный архитектор Крыма, назначенный Кремлем и подавшая в отставку – КР) не справилась с крымской спецификой. В Крыму есть сложившиеся группы влияния, которые сформировались вокруг Аксенова и Константинова. Строительство – это все, что генерирует быструю прибыль. А это базары, жилье, которое потом продается россиянам. У них нет никакой стратегии. Непонятно, куда идет Крым. Главная задача для них – получить деньги. «Будущее» и «Аксенов» – это антонимы», – считает Гарначук.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма пытаются превратить полуостров во второй Краснодар, заявил в эфире бывший российский главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов.

«У многих пока нет понимания, зачем это нужно – застраивать полуостров гигантскими многоэтажными домами. При этом Крым теряет свое своеобразие. Мы должны привлечь 10 миллионов туристов в год. А каким образом? Где их размещать? Понимания нет. Я не вижу пока перспектив больших строек и потребности в этих больших стройках. Пока на горизонте, кроме трассы «Таврида», хороших дорог, аэропорта, моста и электростанции, знаковых сооружений и проектов нет. Не стоит делать Краснодар в миниатюре. Крым своеобразный. И стоит сохранить его своеобразие», – уверен Мавлютов.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 10 июля сообщил журналистам, что временно планирует исполнять роль главного архитектора полуострова, пока ведется подбор новых кандидатов на эту должность.

По его словам, первоначальные задачи, поставленные перед предыдущим архитектором Крыма, не были выполнены.

До этого 10 июля российский архитектор Крыма Анна Царева написала заявление об увольнении. Подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов назначил ее главным архитектором в марте 2017 года.

