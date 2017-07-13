Трамп и Макрон согласились работать над дорожными картами для Ирака и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Вашингтон будет работать с Францией над послевоенным планом для Сирии, а также со своими партнерами в Ираке для обеспечения победы над боевиками группировки «Исламское государство» в Мосуле.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 13 июля Трамп сообщил, что стороны согласились на тесную кооперацию, направленную на прекращение шестилетней войны в Сирии. Президент США подчеркнул, что Вашингтон и Париж будут вместе работать для победы над боевиками «Исламского государства», которых он назвал «врагами человечества».

Эммануэль Макрон, в свою очередь, отметил, что стороны согласились работать над дорожными картами на поствоенный период для Ирака и Сирии.

В четверг, 13 июля, Дональд Трамп с супругой прибыли в Париж.

Макрон пригласил Трампа отметить национальный праздник Франции, известный за рубежом как «день взятия Бастилии», в Париже во время телефонного разговора в прошлом месяце. Кроме этого, во время торжеств также будут отмечать 100-летие вступления США в Первую мировую войну.

Визит во Францию происходит менее чем через неделю после того, как Трамп вернулся с саммита «Группы двадцати» в Германии.