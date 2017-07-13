В Китае умер диссидент Лю Сяобо

В Китае в возрасте 61 года скончался нобелевский лауреат Лю Сяобо.

Накануне стало известно, что у него нарушено дыхание. Родные отказались переводить его на искусственную вентиляцию легких, состояние больного, по оценкам врачей, было критическим.

У правозащитника диагностировали последнюю стадию рака печени. В связи с этим его перевели из тюрьмы в клинику.

Несколько дней назад диссидента осмотрели иностранные врачи, которые допустили возможность его транспортировки для лечения за границей, но власти Китая отказались дать на это разрешение.

В 2009 году правозащитника, участника демократических выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в антигосударственной деятельности за то, что он выступил соавтором манифеста «Хартия-08».

В 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира за «непоколебимую и мирную пропаганду реформ». Он не смог принять участие в церемонии награждения в Осло, поскольку находился в тюрьме.