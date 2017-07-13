В Севастополе на собрании «в поддержку президента России» требовали отставки руководства города

В Севастополе 12 июля провели собрание движения «В поддержку президента России». Его участники, среди которых члены «Единой России» и Общероссийского народного фронта, приняли резолюцию с требованием отставки подконтрольного Кремлю правительства и парламента города. Также на мероприятии анонсировали на 15 июля проведение митинга протеста против нынешнего руководства города, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Собрание прошло в полузакрытом режиме. Участники мероприятия назвали ситуацию в городе «катастрофической, иногда доходящей до состояния гуманитарной катастрофы».

По словам члена «Единой России» Татьяны Ульяновой, потребительская корзина в городе не пересматривалась с 2014 года. Российские власти составили ее из 11 групп товаров и оценили в 6395 рублей (около 2,6 тыс. грн – КР) для трудоспособного населения. Для сравнения, в соседней России корзина состоит из 156 групп товаров. Она также назвала Севастополь «лидером по росту цен и оттоку профессиональной рабочей силы».

Бывший главврач станции скорой помощи Юрий Мальков сообщил, что в городе не хватает более 400 врачей и 700 медсестер и фельдшеров. Зарплата медработников, по его словам, «унизительно низкая», приезжие из России врачи «получают свой миллион подъемных» и все равно уезжают из города.

Бывшая сотрудница Севастопольского университета Оксана Авраменко рассказала, что студенты массово покидают город. Она добавила, что количество студентов в Севастопольском университете уменьшилось с 11 до 8 тысяч, набор на некоторые технические специальности прекращается, а преподаватели работают без надбавок к зарплате. В детских садиках не хватает воспитателей и нянечек из-за низкой зарплаты и повышенных требований чиновников. Она также отметила, что в подконтрольном Кремлю департаменте образования Севастополя сейчас рекордно высокое количество чиновников – 116 человек с высокими окладами.

Сотрудники городского троллейбусного депо на собрании заявили, что ремонтная база для троллейбусов отсутствует.

Подконтрольные Кремлю городские власти эти обвинения участников собрания пока не комментировали.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».