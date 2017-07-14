Радио Крым.Реалии: Раздача российских паспортов и закрытие рынков в Крыму

Как упрощенная процедура получения российского гражданства затронет крымчан? Какова процедура поступления без ВНО в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также во Львове? Почему в Крыму массово избавляются от продовольственных рынков?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с заведующей отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александрой Докучаевой, координатором Полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой, украинским политологом Владимиром Фесенко, начальником сектора перемещенных вузов департамента высшего образования МОН Украины Светланой Кретович, экспертом по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентиной Потаповой, крымским политологом Евгенией Горюновой, директором снесенного рынка на ул. Козлова в Симферополе Константином Поповым, председателем правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андреем Карповым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.