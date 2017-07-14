Трамп: отмена санкций против России невозможна до разрешения кризисов в Украине и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит санкции против России, если Москва не согласится на решение конфликтов в Украине и Сирии.

«Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас и удовлетворит всех в Сирии и Украине», – сказал Трамп 13 июля репортерам на президентском самолете, когда направлялся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Почему я должен отменять санкции, не получая ничего?» – спросил Трамп, добавив, что российский президент Владимир Путин не ставил вопрос о санкциях во время встречи на прошлой неделе в Германии.

Эти комментарии Трампа сначала были сделаны в режиме, что не предусматривает обнародования, но впоследствии эти слова были опубликованы Белым домом.

Трамп неоднократно обещал придерживаться санкций против России, наложенных его предшественником в президентском офисе Бараком Обамой из-за агрессии Москвы.

В июне Сенат США почти единогласно принял законопроект, имеющий целью исключить смягчение санкций без разрешения Конгресса. Белый дом выступает против утверждения этого законопроекта, поскольку считает, что он ограничивает президента в реализации полномочий, предусмотренных конституцией.