В «Массандре» решили снизить цену на вино в Крыму для поддержки курортного сезона

В крымском предприятии «Массандра» приняли решение снизить цену на свое вино на аннексированном полуострове в фирменных магазинах на 30-50% «для поддержки курортного сезона». Об этом сообщает пресс-служба винзавода со ссылкой на директора Янину Павленко.

«Сегодня мы в «Массандре» приняли беспрецедентное решение: мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в два-три раза ниже, чем оно стоит на материке. Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50 процентов. Я очень надеюсь, что мои коллеги, руководители крупнейших винодельческих хозяйств, поддержат эту акцию с тем, чтобы вино стало более доступным», – сказала она.

Как сообщается, акция стартует с 1 августа.

«Акция заставит заговорить о Крыме, как о крае виноделов, как о туристическом крае, как о крае добрых и вежливых людей», – прокомментировал инициативу «Массандры» российский председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк.

«ПАО Массандра» после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.