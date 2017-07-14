Три человека были ранены во время стрельбы в Иерусалиме, полицейские убили нападавших

Три человека получили ранения в результате стрельбы возле одной из еврейских святынь в Старом городе Иерусалима. Власти Израиля 14 июля сообщили, что полицейские догнали и застрелили троих нападающих.

После инцидента все входы в Старый город были закрыты, а пятничные молитвы в мечети Аль-Акса – отменены.

С сентября 2015 года от рук палестинских нападающих погибли 43 израильтянина, а также трое иностранцев. За это же периода израильские силы безопасности убили более 250 палестинцев, большинство из которых, как утверждают силовики, были нападающими или намеревались напасть на безоружных людей.