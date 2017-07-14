Глава Чечни Кадыров критикует приговор по делу об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал объявленный 13 июля приговор пяти чеченцам по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году. Как сообщил сайт правительства Чечни, Кадыров заявил, что обвиняемые были осуждены по «сомнительным доказательствам».

Также Кадыров выразил удивление тем, что прокуроры требовали пожизненное заключение для главного обвиняемого Заура Дадаева, заявив, что не сможет вспомнить такие наказания в подобных уголовных делах.

«Я убежден, что ведется хорошо финансируемая, нарочитая информационная и идеологическая война против Чечни и ее людей», – сказал Кадыров.

Московский окружной военный суд 13 июля огласил приговор по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сторона обвинения просила назначить ему пожизненное заключение.

Другие фигуранты дела, которые помогали Дадаеву, получили следующие сроки: Анзор Губашев – 19 лет, Шадид Губашев – 16 Темирлан Ескерханов – 14 и Хамзат Бахаев – 11.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова своей вины не признают.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту в Москве. В начале марта 2015 были арестованы все пять подозреваемых. В октябре 2016 года в Московском окружном военном суде начались слушания по делу об убийстве политика.

В начале этой недели международная правозащитная организация Amnesty International призвала Кремль расследовать данные, приведенные в издании «Новая газета», согласно которым в январе чеченские силовики без суда казнили 27 человек. Лояльные Кадырову силы безопасности на протяжении многих лет являются объектами критики правозащитников, журналистов, общественных активистов за нарушения прав человека, включая похищения, пытки и убийства.