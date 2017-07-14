После концерта в Ялте Кустурица намерен рассказать крымчанам о своих фильмах

После своего концерта в Ялте 23 июля сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица намерен рассказать крымчанам о своих фильмах. Об этом «Крыминформу» сообщил организатор концерта, генеральный директор компании Inconcert Игорь Нескубин.

«Мы попросили знаменитого режиссера, чтобы кроме концерта он также уделил время присутствующим в зале почитателям своего киноталанта. Для этого на сцене будет установлен экран, и после окончания концерта Кустурица расскажет о самых знаменательных эпизодах своей легендарной кинокарьеры», – отметил он.

В Ялте на 23 июля анонсируют единственный в аннексированном Крыму концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra». Афиша мероприятия размещена на сайте ялтинского концертного зала «Юбилейный», а также на сайте группы Эмира Кустурицы.

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».