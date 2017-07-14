США: адвокат Трампа извинился за ругательства и угрозы в переписке

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц извинился за ругательства и угрозы в электронной переписке, о которых сообщили средства массовой информации.

Он заявил, что не должен был употреблять такие слова и намерен написать об этом тому же собеседнику, который, по словам Касовица, имеет право на свое мнение. «Это один из тех моментов, когда хотелось бы вернуть время, но, конечно, я этого не могу», – говорится в заявлении юриста, которое обнародовал в четверг его пресс-секретарь.

Ранее в четверг американское издание Pro Publica обнародовало электронную переписку с Касовицем неназванного собеседника, который призвал юриста уйти в отставку с работы защитника Трампа. Касовиц в ответ коротко послал собеседника, а в дальнейшем письме грубо предупредил: «Я за тебя возьмусь ... Теперь ходи и оглядывайся, сволочь». Когда собеседник в ответ вежливо поблагодарил за «ласковый ответ», Касовиц назвал его неприличным словом, а еще через полчаса добавил: «Я уже знаю, где ты живешь, не спрячешься».

Как сообщил изданию этот неназванный собеседник, он также переслал эту переписку в Федеральное бюро расследований США, чтобы в случае, если юрист осуществит угрозу, там это было зарегистрировано.

Трамп нанял Касовица в качестве своего личного адвоката, чтобы тот представлял его интересы в расследованиях, что сейчас проходят в США – по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, которое совместно подтвердили все спецслужбы США и которое Москва отрицает, а также о контактах представителей избирательной кампании Трампа, включая членов его семьи, с российскими официальными лицами в ходе той кампании. Такие расследования ведут ФБР, а также отдельно несколько комитетов обеих палат Конгресса. Трамп называет эти расследования «охотой на ведьм» и отрицает их данные.