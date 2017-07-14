«Исламское государство» взяло ответственность за два нападения в Европе в прошлом месяце

Экстремистская группировка «Исламское государство» заявила о своей ответственности за две попытки нападений в столицах Франции и Бельгии, совершенных в прошлом месяце.

Как заявили экстремисты в своем ежемесячном интернет-журнале «Румия», очередной номер которого был опубликован в четверг, один из их членов был нападающим в Париже 19 июня. Тогда человек в машине, в которой были взрывчатые вещества и оружие, врезался в машину с автоколонны полиции на Елисейских полях, большом бульваре в центральной части города. Авто нападающего после удара вспыхнуло и начало дымить в результате небольшого взрыва в нем. Никто не пострадал, кроме нападающего, который погиб, по данным вскрытия, в результате взрыва и, возможно, также отравления дымом.

Другой член группировки, говорится в сообщении, устроил небольшой взрыв на Центральном вокзале Брюсселя 21 июня. Тогда так же никто не пострадал, а нападающего застрелили силовики.

В последнее время в странах Европы участились нападения, часть которых приводит к значительным жертвам. Группировка «Исламское государство» уже брала на себя ответственность за часть этих преступлений.