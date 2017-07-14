В украинском министерстве показали проекты реконструкции КПВВ «Чонгар» и «Каланчак»

Доработанные проекты КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с аннексированным Крымом представили 13 июля на рассмотрение министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву. Проекты одобрили и утвердили на встрече межведомственной рабочей группы по обустройству КПВВ на территории Херсонской области при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, сообщила 14 июля пресс-служба ведомства. На сайте министерства также показали, как планируют реконструировать пункты пропуска.

«Во время встречи группы под руководством Степана Ивановича Кубива концепция, которую мы предложили, была утверждена. Сумма подтверждена. Наша задача – полностью пройти бюрократическую цепочку разработки распоряжения Кабинета Министров и выйти на финансирование», – сказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

Проекты направили в заинтересованные органы исполнительной власти на согласование. После этого их вынесут на рассмотрение соответствующего правительственного комитета, отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что в министерстве рассчитывают на положительное решение вопроса финансирования строительства объектов инфраструктуры на КПВВ и зон сервисного обслуживания на административной границе Херсонской области с аннексированным Крымом.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».