Активисты в Херсоне предприняли новую попытку войти в здание представительства президента Украины в Крыму

В Херсоне активисты сообщили о новых попытках попасть в здание представительства президента Украины в Крыму. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал переселенец из полуострова, участник акции Эрфан Кудусов.

Он уточнил, что утром в пятницу, 14 июля, в здание пытался пройти и помощник народного депутата Украины. Однако в доступе им было отказано. По словам Кудусова, активисты вызвали полицию, но и сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть в здание представительства.

«В здание хотел войти помощник народного депутата. По законодательству ему полагается доступ в любое помещение государственных структур в любое время. Вызвали полицию, полиции доступ тоже закрыт... В здание попасть не можем. Акция продолжается», – отметил Кудусов.

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области корреспонденту Крым.Реалии обещали прокомментировать ситуацию позже.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».