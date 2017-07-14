Политолог: «упрощенный порядок получения российского гражданства направлен не на крымчан, а на украинцев из Донбасса»

Законопроект, который предусматривает упрощенный порядок приобретения гражданства России гражданами Украины рассчитан не на жителей аннексированного Крыма, а на украинцев из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Такое мнение 14 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский политолог Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что принудительная раздача российских паспортов крымчанам произошла еще в 2014-2015 годах.

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«Через предоставление российского гражданства жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Россия будет, на всякий случай, расширять и сохранять свое влияние. На случай, если все-таки произойдет реинтеграция этих регионов, они вернутся в состав Украины, но там уже будут люди с российскими паспортами. И это будет пятая колонна, через которую Россия сможет влиять на ситуацию в Украине и в этом регионе», – считает эксперт.

По мнению политолога, действия Кремля, направленные на упрощение процедуры получения российского гражданства, можно назвать «вербовкой украинских граждан», которые работают на территории России.

«У этого действия есть разные смыслы и целевые установки. Сейчас это подается в пропагандистском ключе. Таким образом реализуется излюбленный тезис Путина о том, что «украинцы и россияне – один народ». В политическом плане, это вербовка украинских граждан. Есть многие украинские гастарбайтеры, которые вынуждены зарабатывать деньги в России. Они могут получить для себя некое искушение. Им могут предложить принять российское гражданство. При этом они сохранят украинский паспорт. Будет двойственность», – отметил Фесенко.

Он добавил, что правоохранительные службы Украины, а также таможенная служба должны быть готовы к возможным провокациям и выработать соответствующую тактику реагирования.

В России Государственная дума, нижняя палата парламента одобрила во втором и основном чтении законопроект, который, среди прочего, предусматривает упрощенный порядок приобретения гражданства России гражданами Украины.

Документ предусматривает, что для украинцев вместо документа, подтверждающего выход из предыдущего гражданства, чего требует действующий закон, могут принимать только нотариальную копию их заявления об отказе от гражданства Украины, направленной в компетентные украинские органы.

В случае одобрения и верхней палатой, Советом федерации, и президентом России этого закона, предусмотрено, что эти нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.