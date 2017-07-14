Протестующие против представителя президента Украины в Крыму анонсируют новую пресс-конференцию

В пятницу, 14 июля, активисты проведут пресс-конференцию в Киеве по поводу ситуации вокруг представительства президента Украины в Крыму. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказала крымская активистка, блогер Лиза Богуцкая.

По ее словам, кроме нее спикерами выступят общественные деятели Дмитрий Карп, Екатерина Кувита, планируется также участие журналиста Айдера Муждабаева и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Богуцкая отметила, что ответы на свои обращения активисты пока не получали.

«Пока что Администрация президента, президент отмалчиваются. Это все в их стиле. Сегодняшний день опять начался ярким вызовом полиции, несколько нарядов сейчас дежурят возле представительства президента. Точно также не открываются двери. Идиотство продолжается. Президент молчит», – сказала активистка.

По ее словам, это «полное игнорирование крымчан».

«Это в очередной раз подтверждает то, что Крым был отдан России, за него никто не собирался бороться из нашего высшего руководства», – добавила Богуцкая.

Пресс-конференция запланирована на 14.30 в УНИАНе.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание.

Кроме того, участники пикета заявили о создании «общественного совета по вопросам Крыма». От имени этого объединения они обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».