В Керчи сообщают о рейде ОМОНа и задержаниях на вещевом рынке

В Керчи 14 июля на вещевой рынок приехало несколько машин с сотрудниками российского ОМОНа и машина с людьми в камуфляже. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Керчь.ФМ, около 20 человек ОМОНа ходят по рынку, стоят у входа, но при этом все ларьки работают. Как сообщает издание со ссылкой на работников рынка, силовики приехали «искать нелегалов», около 10 человек, предположительно китайцев, сотрудники ОМОНа повели в машины спецслужб. При этом керченские журналисты утверждают, что увозили продавцов, у которых не оказалось с собой документов.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма эту информацию пока не комментировали.

В апреле сообщалось о похожих рейдах российских силовиков на рынке в Симферополе.

В частности, 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили Центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».