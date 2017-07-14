Куркчи: фискальная служба отказывается согласовывать новые правила провоза вещей из Крыма

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины закончило работу по редакции постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма. Как сообщил Крым.Реалии заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, утверждению окончательного текста препятствует Государственная фискальная служба Украины.

«Мы всю свою работу сделали, согласовали последнюю редакцию, но отказывается согласовывать фискальная служба, нет их позиции. Они настаивают, чтобы остался перечень, прописанный в 370 статье Таможенного кодекса. Они решили правовые рамки, которые были созданы в мирное время, использовать и для граждан, которые переезжают на материковую Украину, и иную позицию отказываются рассматривать», – сказал замминистра.

Так, согласно предложению министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, список дозволенных к перевозу вещей будет предложен самим министерством, а вопрос провоза продуктов питания будет регулироваться по аналогии с нормативно-правовыми актами, которые действуют для неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

«Мы готовы сделать этот список достаточно широким, чтобы ни у кого не было проблем с перевозками при переезде. Наши же коллеги из фискальной службы считают, что это будет противоречить Таможенному кодексу, так как Таможенный кодекс определяет перечень перевозимых товаров. Мы опять идем по заколдованному кругу», – указал Куркчи.

Он добавил, что профильное министерство готово «снять с себя ответственность» в работе, в случае, если тому будут препятствовать иные ведомства.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий представителей Государственной фискальной службы Украины. Журналист направил информационный запрос в адрес ведомства по вопросу постановления №1035 20 июня, однако ответа нет.

Постановление Кабмина Украины о запрете поставок товаров в Крым вступило в силу в середине января 2016 года. Документом вводятся ограничения на провоз из Крыма на материк и обратно продуктов питания и других личных вещей. В соответствии с документом, с собой можно провезти предметы, указанные в 370 статье Таможенного кодекса Украины. В ней перечислены 23 наименования личных вещей (одежда, техника, предметы личной гигиены и другое).

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.