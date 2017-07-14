Все больше крымчан меняют российские дипломы на украинские – эксперт

Все больше крымских студентов меняют дипломы российского образца, выданные в аннексированном Крыму, на украинские. Об этом 14 июля в эфире Радио Крым.Реалии рассказала начальник сектора перемещенных вузов департамента высшего образования МОН Светлана Кретович. По ее словам, в этом году с такой просьбой в Министерство образования и науки Украины обратилось уже несколько сотен человек.

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«Очень большой поток детей из Крыма, которые получили эти дипломы, обращаются к нам с просьбой поменять их или пройти процедуру признания квалификации и получить диплом украинского образца. В прошлом году был принят соответствующий приказ на исполнение того самого закона, по которому и возникла упрощенная система. Этот приказ позволяет детям, которые учатся в Крыму, обратиться в любое учебное заведение, которое находится на подконтрольной территории Украины, написать заявление. И пройти так называемую процедуру аттестации на признание полученных квалификаций периодов обучения. Как правило, этих детей возобновляют на обучение, в зависимости от того, что они продемонстрировали», – рассказала она.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что российские дипломы, выданные в аннексированном Крыму, не признаются нигде, кроме самой России. Представитель министерства добавила, что с начала вступительной кампании этого года заявления на поступление в украинские вузы подали уже сотни крымчан.

«ТНУ имени Вернадского в Киеве направил на прохождение итоговой государственной аттестации почти пятьдесят человек. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – около тридцати человек. И это только два вуза. Общая квота для крымчан на бюджетные места – около 2600 мест. В этом году мы ожидаем намного больше людей, чем в прошлом, так как успели провести хорошую информационную кампанию про образовательные центры», – рассказала она.

12 июля в Украине стартовала вступительная кампания 2017.

В Украине 8 июля вступил в силу закон № 2026-VIII, который позволяет абитуриентам из Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения на территории материковой Украины без внешнего независимого тестирования. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно закону, жители Крыма смогут поступить в вуз в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурсным предметам. Для таких абитуриентов предусмотрено 1000 мест, которые украинский Кабинет министров распределит между вузами указанных областей.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).