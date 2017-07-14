Заключенный в России Кольченко продолжает добиваться встречи с консулом – адвокат

Политзаключенный в России крымчанин Александр Кольченко добивается встречи с украинским консулом, несмотря на отказы российской стороны. Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат заключенного Светлана Сидоркина.

«Он неоднократно подавал заявления, ему отказывали на основании того, что он является гражданином Российской Федерации. Он хочет выяснить вопрос относительно возможности его обмена, обсуждается ли этот вопрос или стоит, и что делает консул в этом отношении», – пояснила адвокат.

Она сообщила, что нареканий на условия содержания у Кольченко нет. Он также не жалуется на отношение администрации колонии и других заключенных.

«Саша скучает и очень хотел бы увидеть кого-то из своих знакомых. Мама к нему на свидания приезжает, может видеться с адвокатами. Он уже закончил обучение по специальности «токарь-краснодеревщик», и с сентября там начинают новые курсы, хочет пойти еще специальность получить. Читает книги, по возможности сообщения СМИ, но в основном информация идет от телевидения», – рассказала Сидоркина.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.