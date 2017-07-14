Суд в Крыму отказал севастопольскому отделению Компартии в проведении митинга

Подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя 14 июля отказал городскому отделению КПРФ в проведении массового мероприятия на площади Нахимова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В качестве одного из основных аргументов в отказе было то, что митинг «будет мешать проходу жителей на катерный причал».

Коммунисты сообщали о намерении провести митинг 15 июля в 10.00. По их информации, основные темы мероприятия – тяжелое социально-экономическое положение города, предстоящие «губернаторские» выборы и принятие обращений к российскому правительству и президенту России. Однако подконтрольный Кремлю департамент общественных коммуникаций Севастополя не разрешил коммунистам собраться на площади Нахимова.

12 июля горком КПРФ подал жалобу на решение департамента в Ленинский районный суд. Ответчиками по иску заявили российское правительство Севастополя и директора департамента общественных коммуникаций Севастополя Ивана Чихачева. Коммунисты требовали признать незаконным и отменить отказ в проведении митинга.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».