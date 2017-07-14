Апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты главного редактора «Страна.UA»

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя интернет-издания «Страна.UA» Игоря Гужвы.

Как сообщает пресс-служба суда, также коллегия судей не удовлетворила жалобу прокуратуры, а решение первой судебной инстанции оставили без изменений.

Игоря Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В его отношении открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тысяч долларов. Как заявили в прокуратуре, после получения половины этой суммы Гужву задержали.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысяч гривен. 27 июня он вышел из СИЗО. Впоследствии в прокуратуре сообщили, что подали апелляционную жалобу с требованием увеличить Гужве размер залога с 544 тысяч гривен до 3,2 миллиона гривен.