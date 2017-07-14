В ближайшие часы на Крым обрушится ливень и град – МЧС

В ближайшие несколько часов на Крым обрушится ливень, град, также ожидаются порывы ветра 20-25 м/с. Об этом сообщает российское управление МЧС полуострова.

«По данным данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 14 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал», – говорится в сообщении.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. В частности, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи и крупных деревьев. Кроме того, не стоит возле них парковать автотранспорт.