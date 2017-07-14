В Крыму сообщают о массовом нашествии саранчи

В аннексированном Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского министерства сельского хозяйства. Очевидцы публикуют видео с кадрами нашествия вредителей.

«Вредитель обнаружен в Советском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Мы привлекли самолет из Краснодарского края, с помощью которого специальными препаратами опрыскиваем зараженные вредителями территории», – сказал подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюшин.

Он также признал, что с борьбой с вредителем возникли трудности из-за жары.

«Препарат действует при температуре ниже 27 градусов, поэтому обрабатывать можно только рано утром или вечером», – добавил чиновник.

Всего личинки азиатской перелетной саранчи обнаружили на площади 1 213,8 га в аннексированном Крыму. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр. Максимальную численность (310 личинок на квадратный метр) зафиксировали на площади 85 га в Советском районе, добавили в ведомстве.