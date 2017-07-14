В Азербайджане судят блогера-иностранца за незаконное посещение Карабаха

В столице Азербайджана Баку во время суда над блогером Александром Лапшиным, гражданином Израиля и России, прокурор попросил для него лишения свободы на шесть с половиной лет по обвинению в нарушении территориальной целостности страны.

На процессе в специальном суде по делам особо серьезных преступлений Лапшина судят по обвинению в незаконном посещении сепаратистского региона Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах, который Азербайджан признал оккупированной территорией. Согласно обвинению, он заехал на территорию без получения согласия официального Баку и агитировал за признание независимости Карабаха.

Процесс продолжится в следующую среду, 19 июля.

Действия Лапшина квалифицировали как публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана и незаконное пересечение государственной границы. Максимальное наказание за это по законодательству Азербайджана в случае признания вины – восемь лет лишения свободы.

40-летний Александр Лапшин, гражданин Израиля и России, который, по некоторым сообщениям, имеет также украинский паспорт и который живет в Москве и пишет блог на русском языке на темы путешествий, не признает своей вины. Он заявлял, что его посещение Нагорного Карабаха не имели никакой политической подоплеки и считает этот регион частью Азербайджана.

Лапшина задержали в столице Беларуси Минске в середине декабря 2016 по запросу об экстрадиции из Азербайджана и в конце выдали в эту страну, несмотря на протесты России, Израиля, а также правозащитников, которые заявляли, что блогера нельзя лишать свободы за «высказывания своего мнения или поездки в спорный регион».