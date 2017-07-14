В Симферополе продают ковер с изображением Путина

В одном из магазинов в Симферополе продается ковер с изображением президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Стоимость изделия составляет 5 тысяч рублей (более 2 тысяч грн – КР). Ковер с изображением главы российского государства разместили на самом видном месте в магазине.

Три года назад в Крыму пользовались популярностью футболки с портретом Путина. Сейчас интерес к ним спал, отмечают торговцы, но футболки по-прежнему продают в сувенирных лавках, преимущественно в прибрежных городах. Стоимость такой футболки, по информации корреспондента Крым.Реалии, составляет 400-500 рублей (170-210 грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».