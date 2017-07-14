Радио Крым.Реалии: Кому в Крыму мешают рынки? 

Почему в Крыму массово избавляются от продовольственных рынков? Какова судьба предпринимателей снесенного мини-рынка по улице Козлова в Симферополе? Какое место в торговых сетях соседней России занимают продовольственные рынки и по каким правилам они существуют?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с директором снесенного рынка на улице Козлова в Симферополе Константином Поповым и председателем правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андреем Карповым.

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