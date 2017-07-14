МИД Украины: информация о гибели украинцев в результате нападения в Египте не подтверждается

В Министерстве иностранных дел заявляют, что информация о гибели украинцев в результате нападения в Хургаде (Египет) не подтверждается. Об этом сообщает консульская служба МИД в Twitter.

Международные агентства со ссылкой на источники сообщают, что двое украинских туристов были убиты.

Министерство внутренних дел Египта сообщило о ранении шестерых иностранных туристов из разных стран в результате нападения мужчины с ножом на отдыхающих в отеле Хургады.

Полиция сообщает, что нападавшего арестовали. По предварительным данным расследования, мужчина попал на территорию отеля, переплыв из соседнего пляжа и напал на туристов. Мотивы пока неизвестны. Раненых туристов доставили в местную больницу.

По сообщениям, жертвами являются женщины разных национальностей. Нападение произошло через несколько часов после того, как в египетских городах Каив и Гиза застрелили пятерых полицейских.