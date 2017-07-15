В Симферополе «самообороновцы» знакомили детей с бронетехникой

Представители «самообороны» Крыма 14 июля в Симферополе провели ознакомительную экскурсию по устройству бронетехники для местных школьников и кадетов. Об этом сообщает пресс-служба «самообороновцев».

На опубликованных на сайте фотографиях видно, как дети катаются на боевых машинах, в частности на БТР-80, а также позируют с оружием в руках.

Сообщается, что экскурсию провели для воспитанников военно-патриотического клуба юных морских пехотинцев «Багира» им. героя России Сергея Фирсова (Раздольненский район, село Кукушкино), детского военно-патриотического клуба «Евпаторийский десант» и кадетов школы №36.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.