Активисты обеспокоены отказом ЕС от требования создать в Украине антикоррупционный суд

Ряд общественных организаций Украины выражают обеспокоенность отказом Евросоюза от требования по созданию в Украине отдельного антикоррупционного суда.

В своем заявлении организации отмечают, что они поддерживают создание антикоррупционной палаты в Верховном суде как последней, кассационной инстанции по рассмотрению дел высокодолжностной коррупции.

«Однако создание таких палат в нереформированных местных или апелляционных судах является ошибочным шагом, который углубит нынешнюю проблему саботажа и предвзятого рассмотрения дел по высокодолжностной коррупции», – говорится в заявлении.

Активисты отмечают, что создание Высшего антикоррупционного суда, как суда первой инстанции, является самым эффективным способом обеспечения быстрого, независимого и правосудного рассмотрения уголовных дел коррумпированных чиновников.

Они также обращаются к президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру с предложением встречи с общественными организациями Украины, во время которой обещают обосновать риски и угрозы подхода создания антикоррупционных палат в судах низших инстанций.

Организациями, которые подписали заявление являются Антикоррупционная и судебная группы РПР, ГПК, ТЕ-Украина, ЦЕДЕМ, «Автомайдан», Эйдос, ЦЭС, Центр локального самоуправления, Центр политико-правовых реформ и фонд «DEJURE».

13 июля в Киеве президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС соглашается «на создание антикоррупционной палаты в рамках Верховного суда», хотя в Евросоюзе неоднократно подчеркивали необходимость создания антикоррупционного суда в Украине.