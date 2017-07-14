США: демократы призывают к независимому расследованию в отношении России

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вновь призвала к независимому расследованию относительно вмешательства России в выборы в США.

Во время пресс-конференции 14 июля, Пелоси заявила о необходимости дополнительной проверки спецслужбами советника президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера за участие во встрече сына президента с российским адвокатом в июне 2016 года.

Пелоси и другие конгрессмены-демократы заявили, что будут добиваться голосования в Конгрессе по созданию независимой комиссии по расследованию возможных российских связей американского президента.

Сейчас соответствующее расследование ведут два комитета Конгресса и специальный советник Роберт Мюллер, назначенный Министерством юстиции.